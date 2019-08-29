День независимости. Что подготовила мэрия Бишкека для горожан и гостей столицы

В честь Дня независимости Кыргызстана в Бишкеке пройдет ряд мероприятий. В мэрии рассказали, что ждет жителей и гостей столицы 31 августа.

10.00 — 12.00 — официальные поздравления и приветствия, театрализованное представление, концерт.

20.00 — 22.00 — концерт с участием артистов кыргызской эстрады, фейерверк.

Главное праздничное мероприятие пройдет на центральной площади Ала-Тоо. Оно будет состоять из двух частей: утренней и вечерней.

В мэрии отметили, что на площади будут дежурить две кареты скорой помощи, пожарный расчет, общественный порядок будут обеспечивать около 1 тысячи 800 сотрудников милиции.

Автобусы № 7, 38, 48, а также все троллейбусы с 31 августа в ночь на 1 сентября будут работать до 01.00. Такой же график будет у маршрутных бусов, проезжающих по улице Киевской и проспекту Чуй.

В муниципалитете добавили, что уже сегодня в парках, скверах, микрорайонах и жилых массивах стартуют концерты, выставки, мастер-классы и спортивные соревнования, а на площади Ала-Тоо — фотодокументальная выставка, посвященная успехам страны.

В День независимости на некоторых улицах будет ограничено движение.