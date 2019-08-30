Улица Московская в Бишкеке открыта для движения транспорта

Полностью завершены дорожные работы на улице Московской — между проспектом Манаса и бульваром Молодой Гвардии. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, вице-мэр Уланбек Азыгалиев и представители управления капитального строительства вместе с подрядчиками проверили качество полотна и приняли дорогу.

В мэрии отмечают, что на отремонтированном участке протяженностью 980 метров уложено двухслойное качественное асфальтобетонное покрытие повышенной прочности и нанесена дорожная разметка, в том числе и пешеходные переходы.

Приведены в порядок парковочные карманы, за счет чего увеличилось количество мест для автомобилей.

Ремонт проезжей части улицы Московской проводила корпорация China Road & Bridge Corporation за счет средств гранта КНР в рамках проекта «Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог Бишкека». 25 строителей работали в две смены, привлечены 10 единиц дорожно-строительной техники.

Отмечается, что улица Московская — последняя в списке проекта по восстановлению дорожного полотна. Всего реабилитированы 23 улицы.