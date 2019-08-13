Проблемы с дипломами. Выпускники КТУ не могут проверить подлинность по QR-коду

В дипломах КТУ имени Раззакова не работает QR-код для проверки подлинности. Об этом 24.kg сообщили выпускники.

По их сведениям, они пытались проверить дипломы на подлинность на сайте типографии «Учкун», однако их документов нет в базе данных.

«Мы обратились с этим вопросом в деканат, но нам сказали разбираться с типографией. В «Учкуне» или не отвечают, или сбрасывают звонок. Даже если отвечают, то ничего внятного не говорят», — написали выпускники.

Отметим, что ранее о подобной проблеме сообщали выпускники КГМА. До этого им выдали дипломы с ошибками.

Стоит заметить, что это не первый случай нареканий по качеству изготовленных «Учкуном» аттестатов и дипломов. ГСБЭП выявила брак в 95 тысячах документов. Однако глава полиграфического предприятия Даир Кенекеев считает, что ущерба государству нет.

В Нарынской области выпускникам школ выдали документ с ошибкой: они окончили «среднюю реднюю школу».

До того аттестаты с опечаткой получили учащиеся кыргызскоязычных школ. У них вместо буквы «н» написали «ң» в слове «жөнүндөгү». В Министерстве образования от всех претензий отмахиваются.

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