Опять ошибки. Теперь в дипломах КГМА

Ошибки в дипломах обнаружили выпускники Кыргызской государственной медицинской академии. Об этом они рассказали журналистам Kaktus.
По их словам, «окуугА кирди» («Зачислен») написано «окуугУ кирди». Выпускники опасаются, что это может затруднить им поступление в зарубежные вузы.
Кроме того, документ им выдали с опоздание на неделю — только 16 июля.
Как отмечается, всего в этом году более одной тысячи выпускников получили дипломы КГМА. Документ с ошибками получили около 600 специалистов отделения «Лечебное дело — 1» и «Лечебное дело — 2». Сколько всего дипломов с ошибками, пока неизвестно.
В типографии «Учкун», которая печатала дипломы, их обещают заменить.
В Нарынской области выпускникам школ выдали документ с ошибкой: они окончили «среднюю реднюю школу».
До того аттестаты с опечаткой получили учащиеся кыргызскоязычных школ. У них вместо буквы «н» написали «ң» в слове «жөнүндөгү» . В Министерстве образования от всех претензий отмахиваются.