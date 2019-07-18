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Общество

Опять ошибки. Теперь в дипломах КГМА

Ошибки в дипломах обнаружили выпускники Кыргызской государственной медицинской академии. Об этом они рассказали журналистам Kaktus.

По их словам, «окуугА кирди» («Зачислен») написано «окуугУ кирди». Выпускники опасаются, что это может затруднить им поступление в зарубежные вузы.

Kaktus.media
Фото Kaktus.media

Кроме того, документ им выдали с опоздание на неделю — только 16 июля.

Как отмечается, всего в этом году более одной тысячи выпускников получили дипломы КГМА. Документ с ошибками получили около 600 специалистов отделения «Лечебное дело — 1» и «Лечебное дело — 2». Сколько всего дипломов с ошибками, пока неизвестно.

В типографии «Учкун», которая печатала дипломы, их обещают заменить.

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Стоит отметить, что это не первый случай нареканий по качеству изготовленных «Учкуном» аттестатов и дипломов. ГСБЭП выявил брак в 95 тысячах документов. Однако глава полиграфического предприятия Даир Кенекеев считает, что ущерба государству нет.

В Нарынской области выпускникам школ выдали документ с ошибкой: они окончили «среднюю реднюю школу».

До того аттестаты с опечаткой получили учащиеся кыргызскоязычных школ. У них вместо буквы «н» написали «ң» в слове «жөнүндөгү» . В Министерстве образования от всех претензий отмахиваются.
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