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Общество

Опять двойка. Теперь в Нарынской области выдали аттестаты с ошибками

Выпускникам средней школы имени Жунушалы кызы Сайнап Кочкорского района Нарынской области выдали аттестаты с ошибкой. Фотографию в группе «Черный список» выложил пользователь Коба Кобико.

Ошибка допущена в названии учебного заведения. Согласно документу, ученик окончил «среднюю реднюю школу».

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Фото Facebook

В Министерстве образования сообщили, что в утвержденном ведомством сигнальном экземпляре такой ошибки не было. 

«При этом определенное количество типографского брака выявляется ежегодно при тиражировании аттестатов. Директора школ должны при получении или в крайнем случае при заполнении аттестатов заменить бракованные бланки в типографии. В Кочкорском районе Нарынской области выявлены 10 бракованных документов. Сегодня аттестаты с типографским браком будут заменены», — заявили в ведомстве.

Напомним, что ранее кыргызстанцы обнаружили ошибку в аттестатах для кыргызскоязычных школ. По их мнению, в документе вместо «н» написали «ң». В Минобразования назвали это «эффектом ошибки».
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