Ошибки в аттестатах. Типография заявляет: ущерба государству нет

Ущерба государству от ошибок в аттестатах нет. Об этом на пресс-конференции сообщил директор типографии «Учкун» Даир Кенекеев.

По его словам, выпущено более 200 тысяч экземпляров свидетельств об окончании школы и табелей к аттестатам.

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«Ранее тендеры проводились за полгода вперед. Это время дается на нанесение, сбор информации и печать. Мы заключили договор 6 июня, и уже 14-го начали выдавать документы. То есть за 6-10 рабочих дней выдали 222 тысячи аттестатов, свидетельств и табелей. Типография разработала программное обеспечение по обработке и персонификации. К сожалению, при обработке произошла ошибка в 24 аттестатах для школы села Туз Кочкорского района», — сказал Даир Кенекеев.

Он отметил, что заведующий отделом, ответственный за допущенные ошибки, уже восстановил ущерб. Он уволен.

«Относительно ошибки «жөнүндөгү», где вместо буквы «н» использована буква «ң», никто не обращался. За это три сотрудника уволены, еще три получили взыскания за нарушение внутреннего регламента при технологическом процессе. К сожалению, эту ошибку не заметили корректоры типографии и Минобразования. Если есть желающие заменить свой аттестат, мы готовы это сделать», — добавил директор типографии «Учкун».

Напомним, что ранее кыргызстанцы обнаружили ошибку в аттестатах для кыргызскоязычных школ. По их мнению, в документе вместо «н» написали «ң». В Министерстве образования назвали это «эффектом ошибки». Позже ошибки появились и в аттестатах школы Кочкорского района Нарынской области. Согласно документу, ученик окончил «среднюю реднюю школу».