Ремонт дорог в Бишкеке. Когда логику городских властей понять невозможно

Мэрия Бишкека продолжает обещать исправить проблемы в городской инфраструктуре, о которых сообщают «агенты 024». Пальму первенства держат сигналы о состоянии дорог. И в этом вопросе все не так просто, как кажется.

1 Между городом и селом

Улицу Салиевой отремонтировали в прошлом году, а жалобы уже сыпятся. То кто-то проводил нелегально канализацию, из-за чего провалилась проезжая часть, то из-за открытого люка перевернулся автомобиль.

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Дорожные службы ничего не придумали лучше, как яму залить цементом. «Это временно, пока не заработает завод, выпускающий щебеночно-мастичный асфальтобетон», — обещали в управлении капитального строительства муниципалитета.

Тогда же объяснили, что провал случился на той части проезжей части, которая относится к Аламединскому району Чуйской области.

Граница между городом и селом проходит аккурат посередине.

Говорили, что так как дорога не городская, то и контролировать восстановление должны районные власти.

Вроде уже и виновника установили, и завод заработал, но поврежденный участок не восстановили. Снова обещают закончить на днях. Горожанам остается ждать и верить.

Открытый люк, из-за которого перевернулась машина, располагается также в северной, не городской части дороги. Несмотря на это, подрядчики — китайская компания «Чайна Роуд» — оплатили ущерб. Об этом сообщили в управлении капстроительства. По его данным, организация сама так решила, когда ее сотрудники увидели видео. Водителя госпитализировали с ушибами и сотрясением мозга.

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«Комиссия установила, что кто-то из жителей незаконно проводил канализацию и положил такой люк. Во время ремонта дороги люки не меняли. Работы проходили в рамках проекта, который подразумевает только замену покрытия и бордюров», — заявили в УКС.

Хорошо, хоть при ремонте не стали делить на свою и чужую полосу и отремонтировали обе. Та бы еще была картина, закатай город в новый асфальт только одну.

Но если здесь здравый смысл городских властей возобладал, то нескоординированность мэрии и коммунальных служб по ремонту дорог и коммуникаций просто возмущает. На улице ремонтируют теплосеть. Судя по сообщению муниципалитета, работы неаварийные.

Так почему нельзя было заменить изношенные коммуникации до ремонта дороги? Вопрос, как говорится, риторический.

Иногда логику мэрии в ремонте дорог понять невозможно. Иначе как объяснить электрический столб посередине новенького тротуара на улице Ахунбаева? В муниципалитете пообещали, что ОАО «Северэлектро» его демонтирует и заменит при проведении плановых работ. Сроки не конкретизировали, как и то, почему это нельзя сделать до укладки асфальта.

Нашли ответственного и за провал дорожного покрытия на улице Тыналиева. Оказывается, виновата деформация плиты перекрытия камеры газопровода, находящейся на балансе «Газпрома». Мэрия направила соответствующее письмо в адрес компании.

Добавим, что дорогу отремонтировали два года назад. Однако уже через полгода на ней обнаружили дефекты — бордюры оказались некачественными и после зимы стали разрушаться.

2 Когда в парках будет порядок?

Велосипеды, стихийная торговля в парках давно стали притчей во языцех. Горожане устали жаловаться, все действия муниципальных властей напоминают борьбу с ветряными мельницами. Власти утверждают, что не санкционируют работу таких предпринимателей, регулярно проводят рейды. Но почти сразу прокатчики самокатов и прочих средств передвижения появляются вновь.

Окажется ли более результативной борьба с квадрациклами в парке Победы, на которые пожаловались горожане? В мэрии отчитались, что там провели рейд...

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