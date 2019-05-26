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Агент 024

Бишкекчане требуют убрать квадроциклы из парка на Южных воротах

Бишкекчане требуют убрать квадроциклы из парка Победы. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«В парке Победы на Южных воротах по аллеям, где гуляют горожане: семьи с маленькими детьми, пожилые люди, — устраиваются катания на квадроциклах. Будем ждать, когда случится трагедия, или власти уже начнут принимать адекватные меры и штрафовать, изымать квадроциклы? Когда начнет работать закон?» — возмущается он.

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