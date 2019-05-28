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Агент 024
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке (309)

На отремонтированной улице Салиевой машина перевернулась из-за незакрытого люка

На отремонтированной только в прошлом году улице Салиевой машина перевернулась из-за незакрытого люка. Об этом сообщил пользователь Facebook Дарванкулов Махмуд.

По его словам, ДТП произошло в минувшие выходные. Его брат ехал по улице на малолитражке Nissan March. На видео с камер наблюдения видно, что автомобиль наезжает колесом на люк и переворачивается. Родственники сообщают, что по чистой случайности в автомобиле не было детей. Сам водитель получил только травмы, но остался жив.

«Люк на дороге был наполовину открыт. Кто отвечает за них?» — возмутился Дарванкулов Махмуд.

Отметим, что дорогу после масштабной реконструкции открыли для проезда только в прошлом году. А на нее уже регулярно поступают жалобы: на улице провалился асфальт, который затем залили бетоном.

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