В Бишкеке отрезок улицы Салиевой закрыт в связи с ремонтом теплосети

Отрезок улицы Салиевой в Бишкеке закрыт до 31 мая в связи с ремонтом теплосети. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, с 29 мая для движения автотранспорта закрывается улица Салиевой в районе пересечения с улицей Восточной.

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В целях своевременной подготовки столичной ТЭЦ к отопительному сезону будут проводиться работы по замене изношенной зажатой золошлакопроводной линии.

Альтернативный проезд может осуществляться по улицам Кольбаева, Кирова и Мичурина.

Отметим, что дорогу после масштабной реконструкции открыли для проезда только в прошлом году.

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