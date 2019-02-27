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Сюжет: Чудаки парковки (52)

Чудаки парковки. На что жалуются пешеходы

На WhatsApp и Telegram 24.kg приходят фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Бишкекчане все больше жалуются на машины, оставленные на тротуарах.

Владелец этого авто заехал на тротуар в районе пересечения улиц Гагарина и Бакаева.

На улице Фучика водитель припарковал свой бус на аллее. «Людям приходилось обходить его по проезжей части», — написал читатель.

читателя
Фото читателя. Чудаки парковки

Возле Городского центра творчества школьников водитель еще одного буса проявил смекалку.

читателя
Фото читателя. Чудаки парковки

Это фото выложили пользователи Facebook. Наглость водителя, заехавшего на тротуар возле филармонии, удивила всех.

Facebook
Фото Facebook. Чудаки парковки

Еще одного нарушителя читатель 24.kg снял на видео на улице Токтоналиева.

Пешеходам мешают и машины на зебрах. «Этим правила не писаны?» — интересуется бишкекчанин.

читателя
Фото читателя. Чудаки парковки

Хамское отношение водителей к пешеходам наблюдается и в Оше. Этот оставил машину на зебре на пересечении улиц Моминова и Ленина.

читателя
Фото читателя. Чудаки парковки

Жители жалуются на ситуацию на улице Манасчи Сагынбая. Там между улицами Московской и Токтогула нет тротуара, и пешеходы, в том числе дети, из-за припаркованных на обочине автомобилей вынуждены идти по проезжей части.

«Прохода для людей нет, дорога застроена заборами частных домов. Здесь необходимы тротуар, знаки запрета парковки на обочинах и, вероятно, нужно сделать улицу односторонней», — написали жители района.

читателя
Фото читателя. Чудаки парковки

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