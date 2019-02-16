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Сюжет: Чудаки парковки (49)

Чудаки парковки. Освободите остановки общественного транспорта

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии с нарушителями правил парковки.

Опять много жалоб приходит от горожан на машины, в основном это такси, на остановочных пунктах.

В районе Восточного автовокзала каждый день такая ситуация, сообщил читатель.

читателя
Фото читателя. Чудаки парковки
Почти на каждой остановке стоят машины, которые мешают и пассажирам, и водителям общественного транспорта.

Водителям мешают и такие автолюбители, оставляющие машины на дороге.

читателя
Фото читателя. Чудаки парковки

Про парк возле Театра оперы и балета, который превратили в стоянку, читатели сообщали не раз.

«Понимаю, что мест в городе для машин мало. Пусть оставляют тут свои машины. Но можно же оставлять проходы и для пешеходов? Приходится прыгать по бордюрам, чтобы пройти на аллейку», — написал читатель.

читателя
Фото читателя. Чудаки парковки

«Нет прохода для мам с колясками», — подписал свое фото горожанин. Этот водитель закрыл весь тротуар.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру 0555312024.
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