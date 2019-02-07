Рейс Бишкек — Стамбул задержан из-за технических проблем с самолетом. Об этом 24.kg сообщили пассажиры.

«Сегодня мы должны были вылететь в 7.00 в Стамбул. Мы с 5.00 в аэропорту и до сих пор не вылетели. Люди злые, голодные, уставшие, невыспавшиеся. Два раза уже посадили и высадили нас из самолета по техническим причинам — крыло задымилось. Мы боимся садиться в этот самолет, но нам говорят, чтобы в 18.00 мы сели и вылетели. Начальство аэропорта даже не соизволило спуститься и разобраться в этой ситуации», — заявили пассажиры.

По данным онлайн-табло аэропорта «Манас», вылет рейса PC701 авиакомпании «Пегасус» по маршруту Бишкек — Стамбул запланирован на 18.30. В ОАО «МАМ» подтвердили, что рейс задержан по техническим причинам.