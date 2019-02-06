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Сюжет: Чудаки парковки (46)

Чудаки парковки. Они блокируют машины соседей

На WhatsApp и Telegram 24.kg приходят фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Таксисты — злостные нарушители правил парковки. Очередной водитель встал на перекрестке улицы Ахунбаева и проспекта Айтматова.

читателя
Фото читателя. Чудаки парковки

Еще несколько таксистов стояли на остановке на перекрестке проспекта Чуй и улицы Гоголя.

«Когда-нибудь у нас научатся люди уважать друг друга, думать не только о себе, да и просто думать? Два с лишним часа мы стучали, звали, светили фарами. В итоге все опоздали на работу, в школу, детский сад», — написала бишкекчанка в Facebook.

Facebook
Фото Facebook. Чудаки парковки

Читатель прислал фото каракольского «чудака парковки». «Каракол, улица Токтогула, напротив СТО «Перекресток», — лаконично подписал он фото.

читателя
Фото читателя. Чудаки парковки

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