Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии с машинами, оставленными в неположенных местах.
«Когда лень перейти дорогу», — прокомментировал свое фото, сделанное возле школы № 17, бишкекчанин.
«Каждое утро такой затор. Жители района паркуют машины прямо на тротуаре. Пройти невозможно. Куда смотрят местные власти, администрация школы и сотрудники УОБДД?» — написал он с просьбой навести порядок.
Нарушителей, которые подают плохой пример детям, можно найти здесь.
На тротуаре встал и этот водитель, почти напротив «Белого дома».
На перекрестке улиц Абая и Медерова водитель припарковал Honda CR-V (B 3475 AK), перекрыв дорожку к пешеходному переходу.
Житель Оша прислал «чудака парковки», который оставил авто на тротуаре.
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