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Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки (44)

Чудаки парковки. Они считают, что оставлять машину на зебре — это нормально

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии с машинами, оставленными в неположенных местах.

«Когда лень перейти дорогу», — прокомментировал свое фото, сделанное возле школы № 17, бишкекчанин.

читателя
Фото читателя. Чудаки парковки
Возле школы-гимназии № 38 другой читатель снял видео.

«Каждое утро такой затор. Жители района паркуют машины прямо на тротуаре. Пройти невозможно. Куда смотрят местные власти, администрация школы и сотрудники УОБДД?» — написал он с просьбой навести порядок.

Нарушителей, которые подают плохой пример детям, можно найти здесь.

читателя
Фото читателя

На тротуаре встал и этот водитель, почти напротив «Белого дома».

Некоторые водители считают, что оставить машину на пешеходном переходе — это нормально. Как, например, этот автолюбитель, который к тому же заехал на тротуар.

На перекрестке улиц Абая и Медерова водитель припарковал Honda CR-V (B 3475 AK), перекрыв дорожку к пешеходному переходу.

читателя
Фото читателя. Чудаки парковки

Житель Оша прислал «чудака парковки», который оставил авто на тротуаре.

читателя
Фото читателя. Чудаки парковки

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