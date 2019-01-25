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Агент 024

Южные микрорайоны Бишкека остались без отопления

Южные микрорайоны Бишкека остались без отопления. Об этом 24.kg сообщают читатели.

О проблемах с отоплением в южных микрорайонах сообщили и пользователи социальной сети Facebook.

«Пора вести сводку с полей. Нет отопления и горячей воды в 12-м, 11-м, «Асанбае», 6-м микрорайонах», — написала Аделя Лаишева.

Бишкекчане также утверждают, что нет отопления в 4-м и 5-м микрорайонах.

Еще один читатель 24.kg написал, что отопления в 12-м микрорайоне нет второй день.

В ОАО «Бишкектеплосеть» пояснили, что накануне в микрорайонах произошла авария на теплосети.

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