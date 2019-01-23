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Сюжет: Чудаки парковки (44)

Чудаки парковки. Газон в микрорайоне «Восток-5» превратили в стоянку

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии с нарушителями правил парковки.

Вновь пишут о бардаке на улице Шопокова. Таксист остановился прямо на перекрестке с проспектом Чуй. «Водитель на замечание послал меня куда подальше», — написал читатель.

На пересечении улиц Байтика Баатыра и Кулатова машина стояла на тротуаре, загородив проход пешеходам.

На тротуаре встал и водитель этого автомобиля.

«Раньше здесь был зеленый газон, а теперь ужас», — написал житель микрорайона «Восток-5».

«Какие бы законы ни принимались, пока мы не изменимся сами, ничего не изменится», — написал водитель, чью машину на парковке заблокировал красный Volkswagen.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
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