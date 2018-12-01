Похолодало. Бишкекчане снова жалуются на ледяные батареи

«Батареи в квартире почти холодные, а ведь зима только начинается», — пожаловались 24.kg бишкекчане.

По их данным, как только на улице холодает, в квартирах температура сразу падает. Батареи едва теплые. При этом в теплую погоду жаловаться на качество подаваемого отопления не приходится.

«В 10.00 1 декабря за окном термометр показывает температуру -6 градусов, а температура спущенной из батареи центрального отопления воды только +33. А счет за отопление придет как за норму. И зима только начинается», — возмущены жители столицы.

Отметим, что с самого начала отопительного сезона горожане регулярно жалуются на холод в домах. Некоторые даже пытались вызвать специалистов Бишкектеплосети, но те проблему так и не решили.

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