12:52
USD 69.85
EUR 79.55
RUB 1.05
Агент 024

Похолодало. Бишкекчане снова жалуются на ледяные батареи

«Батареи в квартире почти холодные, а ведь зима только начинается», — пожаловались 24.kg бишкекчане.

По их данным, как только на улице холодает, в квартирах температура сразу падает. Батареи едва теплые. При этом в теплую погоду жаловаться на качество подаваемого отопления не приходится.

«В 10.00 1 декабря за окном термометр показывает температуру -6 градусов, а температура спущенной из батареи центрального отопления воды только +33. А счет за отопление придет как за норму. И зима только начинается», — возмущены жители столицы.

Отметим, что с самого начала отопительного сезона горожане регулярно жалуются на холод в домах. Некоторые даже пытались вызвать специалистов Бишкектеплосети, но те проблему так и не решили.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка:
просмотров: 541
Версия для печати
Материалы по теме
Когда хочется тепла. Инженер пощупал мои батареи, но больше ничем не помог
В Бишкеке устранили порыв на теплосети. Все дома подключены к отоплению
Замерзаем. Жители Токмака жалуются на отопление
В столичной школе-гимназии № 6 холодно. Ученики замерзают
В «Бишкектеплосети» рассказали, какие вузы не подключили к отоплению
Отопление в городе Ош включат 1 ноября
В Жогорку Кенеше проблемы с отоплением, депутаты замерзают
В Бишкеке к отоплению подключили больше половины жилых домов
Проблемы с отоплением? В мэрии рассказали, куда звонить
В Бишкеке 38 процентов жилых домов подключили к отоплению
Популярные новости
&laquo;Агент 024&raquo;. Дискотеки в&nbsp;Metro Pub больше не&nbsp;будет «Агент 024». Дискотеки в Metro Pub больше не будет
Видео детей, свободно владеющих кыргызским, набирает популярность в&nbsp;интернете Видео детей, свободно владеющих кыргызским, набирает популярность в интернете
Всего два врача. Дети ждут осмотра в&nbsp;приемном блоке инфекционной больницы часами Всего два врача. Дети ждут осмотра в приемном блоке инфекционной больницы часами
Горбатый кит притворился бассейном, чтобы наловить рыбы Горбатый кит притворился бассейном, чтобы наловить рыбы
Бизнес
Скидка 50&nbsp;процентов от&nbsp;MegaCom на&nbsp;красивые номера Скидка 50 процентов от MegaCom на красивые номера
Новый офис газовой эксплуатационной службы открыт в&nbsp;Кара-Балте Новый офис газовой эксплуатационной службы открыт в Кара-Балте
В&nbsp;Таиланд с&nbsp;интернет-роумингом от&nbsp;О! В Таиланд с интернет-роумингом от О!
До&nbsp;финала акции банка &laquo;Бай-Тушум&raquo; по&nbsp;картам VISA и&nbsp;&laquo;Элкарт&raquo; осталось 15&nbsp;дней До финала акции банка «Бай-Тушум» по картам VISA и «Элкарт» осталось 15 дней