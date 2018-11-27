Когда хочется тепла. Инженер пощупал мои батареи, но больше ничем не помог

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Отопление, которое исчезает как бюджетные деньги

Вы когда-нибудь просыпались от того, что замерз нос, а зубы стучат от холода? Нет? Значит, вы не мой сосед, поздравляю! Горячая вода и отопление в моей квартире пропали так же бесследно, как миллионы бюджетных средств после реконструкции ТЭЦ.

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Чтобы хоть как-то согреть жилье и себя, а горячий чай не помогает, приходится пользоваться обогревателем. Счета за электричество поражают, но и обязанности платить теплоцентрали с меня никто почему-то не снимает.

Наверное, власти заботятся о продлении моей молодости: контрастный душ и кожу подтянет, и закалит нехило. А если не повезет, обеспечит простудой.

Чиновники, конечно, разведут руками и попросят спустить воду, якобы за ночь/день/час она остывает, а в отопительной системе сбросить воздух. Что делать если это не помогает? Ждать весны!

Если руки вместо градусника

Недавно, устав от счетов за перерасход электричества, засучила рукава и вызвала специалистов ОАО «Бишкектеплосеть». Позвонила, описала претензию и стала ждать «дня икс». Заявку мою приняли в пятницу, прислать специалиста пообещали в понедельник утром. Он якобы произведет нужные замеры и проблему решит.

Со всей сознательностью спросила соседей, только ли моя квартира такая нехорошая. Оказалось, батареи холодные у всех. Вода тоже. По счетам мы все, кстати, платим исправно.

Инженер пришел, как и обещал, рано утром. Правда, единственный измерительный прибор, который он имел при себе, — руки.

Кстати, накануне его визита чудесным образом в наш дом вернулось тепло. А сотрудник ОАО гордо заявил: «Ну, сейчас-то претензий нет». На просьбу все-таки объяснить, с чем связан перепад и не повторится ли он снова, мужчина развел руками и сообщил: «В вашем районе вообще проблемы». Далее последовал такой диалог:

— Потому что вокруг понастроили дома и врезались в систему, а она теперь не выдерживает?

— Не только. Где-то снаружи проблема. Многие жалуются, но мы не знаем, где. Не можем понять. Я посмотрю в подвале, конечно. Но у вас просто район такой, — пожал плечами и ушел.

И вот какая штука: вместе с ним ушли тепло и горячая вода, не пробыв с нами, жителями дома, и суток.

Нехорошая квартира, подъезд, дом, район...

Работник «Бишкектеплосети» не обманул в одном: проблема касается, действительно, не одного дома, а всего так называемого тихого центра Бишкека. По крайней мере, в части отопления.

Жители района признают, что обойтись без обогревателей сложно, температура в квартирах стабильно держится на отметке +18 градусов.

С одной стороны — в рамках допустимой нормы, с другой — причина постоянных болезней и недовольства горожан.

«Если немного теплеет, дома становится комфортнее. Проблем с горячей водой нет, а батареи еле греют, приходится включать обогреватели и кондиционеры», — делятся жители проблемного района.

Единственным выходом многие видят одно — отказ от центрального отопления.

«Проще отрезать батареи, проложить теплый пол и полностью перейти на обогрев электричеством. Даже, если платить больше, хотя бы тепло появится», — уверены бишкекчане.

Нет абонента — нет проблемы. Возможно, именно на это рассчитывают в ОАО? Цифры на бумажках станут еще краше, а жизнь в Бишкеке хотя бы в отчетах превратится в мечту. А сколько новых «элиток» можно присоединить к дышащим на ладан теплосетям? Было бы место, куда воткнуть очередную бетонную коробку.

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