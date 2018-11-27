Когда хочется тепла. Инженер пощупал мои батареи, но больше ничем не помог

Если вы живете в доме советской постройки, скорее всего, этот материал о вас.
Отопление, которое исчезает как бюджетные деньгиВы когда-нибудь просыпались от того, что замерз нос, а зубы стучат от холода? Нет? Значит, вы не мой сосед, поздравляю! Горячая вода и отопление в моей квартире пропали так же бесследно, как миллионы бюджетных средств после реконструкции ТЭЦ.
Чтобы хоть как-то согреть жилье и себя, а горячий чай не помогает, приходится пользоваться обогревателем. Счета за электричество поражают, но и обязанности платить теплоцентрали с меня никто почему-то не снимает.
Наверное, власти заботятся о продлении моей молодости: контрастный душ и кожу подтянет, и закалит нехило. А если не повезет, обеспечит простудой.
Чиновники, конечно, разведут руками и попросят спустить воду, якобы за ночь/день/час она остывает, а в отопительной системе сбросить воздух. Что делать если это не помогает? Ждать весны!
Если руки вместо градусника
Недавно, устав от счетов за перерасход электричества, засучила рукава и вызвала специалистов ОАО «Бишкектеплосеть». Позвонила, описала претензию и стала ждать «дня икс». Заявку мою приняли в пятницу, прислать специалиста пообещали в понедельник утром. Он якобы произведет нужные замеры и проблему решит.
Со всей сознательностью спросила соседей, только ли моя квартира такая нехорошая. Оказалось, батареи холодные у всех. Вода тоже. По счетам мы все, кстати, платим исправно.
Инженер пришел, как и обещал, рано утром. Правда, единственный измерительный прибор, который он имел при себе, — руки.
— Потому что вокруг понастроили дома и врезались в систему, а она теперь не выдерживает?
— Не только. Где-то снаружи проблема. Многие жалуются, но мы не знаем, где. Не можем понять. Я посмотрю в подвале, конечно. Но у вас просто район такой, — пожал плечами и ушел.
И вот какая штука: вместе с ним ушли тепло и горячая вода, не пробыв с нами, жителями дома, и суток.
Нехорошая квартира, подъезд, дом, район...Работник «Бишкектеплосети» не обманул в одном: проблема касается, действительно, не одного дома, а всего так называемого тихого центра Бишкека. По крайней мере, в части отопления.
Жители района признают, что обойтись без обогревателей сложно, температура в квартирах стабильно держится на отметке +18 градусов.
«Если немного теплеет, дома становится комфортнее. Проблем с горячей водой нет, а батареи еле греют, приходится включать обогреватели и кондиционеры», — делятся жители проблемного района.
Единственным выходом многие видят одно — отказ от центрального отопления.
Нет абонента — нет проблемы. Возможно, именно на это рассчитывают в ОАО? Цифры на бумажках станут еще краше, а жизнь в Бишкеке хотя бы в отчетах превратится в мечту. А сколько новых «элиток» можно присоединить к дышащим на ладан теплосетям? Было бы место, куда воткнуть очередную бетонную коробку.
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