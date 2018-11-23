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Агент 024

Вторая четверть. Новые учебники так и не поступили в школы

Обещанные Министерством образования учебники так и не поступили в школы. Об этом 24.kg сообщили родители.

«У меня двое детей, пришлось распечатать три учебника: по информатике для 7 и 6 классов, литературе и кыргызскому языку для 6 класса, а также тетрадь по информатике», — сообщила мама учеников одной из столичных школ.

А родительница учащегося в селе Гроздь интересуется, где можно скачать учебник по литературе. В Министерстве образования сообщили, что очередная партия новых учебников, отпечатанных за рубежом, проходит таможенное оформление.

По условиям Всемирного банка участие в тендере на издание книг могли принять как национальные, так и зарубежные издательства.

«В настоящее время учебники отпечатаны и проходят таможенное оформление. Параллельно идет проверка учебников специалистами. Скачать учебники можно на сайте www.lib.kg», — сообщили в ведомстве.

Напомним, около 30 процентов общего тиража учебно-методических комплексов (921 тысяча 130 экземпляров) отпечатали местные компании. Журналисты нашли сотни ошибок в учебниках «Естествознание» и «География». В Министерстве образования отметили, что издательство переиздаст их после корректировки.

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