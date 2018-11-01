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Четверть заканчивается, но не все учебники доставлены

«В Министерстве образования обещали, что до конца первой четверти в школы поступят новые учебники для учащихся 5-6-х классов. Однако поступили не все», — сообщили читатели.

В Минобразе проинформировали, что, по данным проекта Всемирного банка, учебники для 5-6-х классов, которые печатают зарубежные типографии, поставят в республику в течение ноября.

«Проект предупредил издателей об ответственности за издание учебников», — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, конкурс на тиражирование разработанных кыргызскими издательствами и авторскими коллективами учебников по требованию Всемирного банка был международным и не ограничивал участия претендентов из других стран. Победители должны не только напечатать учебники, но и доставить их.

Около 30 процентов общего тиража учебно-методических комплексов (921 тысяча 130 экземпляров) отпечатали местные компании. Журналисты нашли сотни ошибок в учебниках «Естествознание» и «География». В Министерстве образования отметили, что издательство переиздаст их после корректировки.
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