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Выборы

Со стороны ГКНБ готовятся провокации

ГКНБ готовит провокации. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции кандидат в президенты Омурбек Бабанов.

Он призвал своих сторонников и СМИ быть осторожными. «Со стороны правоохранительных органов и ГКНБ готовятся провокации. Но мы не будем захватывать власть. Мы будем фиксировать все нарушения», — сказал Омурбек Бабанов.

«Человек, который готовится к переворотам, в первую очередь вывозит свою семью. Мои родные находятся дома, в Бишкеке. Я пока не буду делать никаких выводов, а дождусь 20.00, когда появятся результаты голосования», — добавил Омурбек Бабанов.
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