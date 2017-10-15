Со стороны ГКНБ готовятся провокации

ГКНБ готовит провокации. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции кандидат в президенты Омурбек Бабанов.

Он призвал своих сторонников и СМИ быть осторожными. «Со стороны правоохранительных органов и ГКНБ готовятся провокации. Но мы не будем захватывать власть. Мы будем фиксировать все нарушения», — сказал Омурбек Бабанов.

«Человек, который готовится к переворотам, в первую очередь вывозит свою семью. Мои родные находятся дома, в Бишкеке. Я пока не буду делать никаких выводов, а дождусь 20.00, когда появятся результаты голосования», — добавил Омурбек Бабанов.