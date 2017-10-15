В Кыргызстане проходят выборы президента

В Кыргызстане сегодня, 15 октября, проходят выборы президента страны.

На главную должность претендуют 11 человек, но основная борьба развернулась между Омурбеком Бабановым, Сооронбаем Жээнбековым и Темиром Сариевым. Можно проголосовать и против всех.

Для голосования организованы 2 тысячи 375 избирательных участков. Они открылись в 8.00.

По последним данным ГРС, в Кыргызстане будет голосовать 3 миллиона 25 тысяч 902 человека.

За рубежом голосование пройдет на 37 избирательных участках, открытых на территории посольств и консульств КР. Проголосовать смогут только вставшие на консульский учет и сдавшие биометрику. Таких граждан лишь 18,5 тысячи.

Центризбирком КР аккредитовал около 800 международных наблюдателей из 58 стран мира, в том числе из России, Молдовы, Монголии, Турции, Грузии и других.

Закроются избирательные участки в 20.00, и начнется подсчет голосов. По словам главы ЦИК Нуржан Шайлдабековой, предварительные итоги станут известны в течение полутора часов.