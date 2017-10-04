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Выборы

За выборами президента Кыргызстана будут следить 496 наблюдателей

ЦИК продолжает аккредитацию наблюдателей на выборы президента Кыргызстана, которые пройдут 15 октября. Решение принято сегодня на заседании Центризбиркома.

Таким образом, проводить мониторинг будут 496 человек. Всего аккредитацию получили представители из 52 стран и 46 международных организаций.

Кроме того, ЦИК рассмотрел вопрос о лишении мандата депутата Жогорку Кенеша от партии «Республика — Ата Журт» Нургазы Нишанова согласно его заявлению. В нем указано, что он переходит на работу в правительство. К заявлению прикреплена копия распоряжения кабмина.
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