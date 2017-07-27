Еще одна жалоба на Омурбека Бабанова поступила в ЦИК. Деньги предлагает

Экс-омбудсмен Турсунбек Акун и он же кандидат в президенты пожаловался в ЦИК на депутата Омурбека Бабанова, который также участвует в избирательной кампании.

Как сообщил «Азаттыку» Акун, Бабанов собирает подписи за деньги. По его словам, деньги предлагаются представителями штаба лидера парламентской фракции «Республика — Ата Журт», которую возглавляет нардеп.

«В наш штаб, который находится на улице Киевской, 88, на пересечении с бульваром Эркиндик, сегодня пришли местные жители, которые рассказали, что около 14.00 к ним пришли парни, которые обещали построить во дворе спортивную площадку и предложили каждому по тысяче сомов в обмен на то, чтобы они собрали подписи в пользу Омурбека Бабанова. Что это за действия штаба Бабанова? Получается, до начала агитации предпринимаются попытки покупки голосов. Когда представители нашего штаба встречаются с гражданами, нам говорят: «Штаб Бабанова раздает по тысяче сомов, почему вы не даете?». Я не могу подписи собрать», — посетовал кандидат в президенты.

Турсунбек Акун добавил, что по этому поводу обратится в Центризбирком.

Отметим, это уже третья по счету жалоба на Бабанова. Ранее в ЦИК обратился гражданский активист Мелис Аспеков. Он заявил, что лидер партии «Республика — Ата Журт» нарушил нормы избирательного законодательства, так как был выдвинут курултаем, а не политической организацией. А на курултае, нарушив сроки, делегаты агитировали за выдвиженца. Жалобу оставили без удовлетворения. Позже в комиссию поступило заявление о проверке гражданства политика.

По последним данным, на пост президента страны претендуют уже 42 человека. По закону для получения официальной регистрации в качестве кандидата в президенты КР заявитель должен предоставить не менее 30 тысяч подписей в свою пользу от граждан страны и сдать залог в 1 миллион сомов.