В Кыргызстане 42 кандидата в президенты. Еще один подал документы сегодня

В Кыргызстане участвовать в президентской гонке хотят уже 42 человека: еще один кандидат подал документы в ЦИК. Об этом сообщили на сайте комиссии.

Отмечается, что документы подал Темирбек Асанбеков. Его на своем внеочередном съезде выдвинула кандидатом партия «Мекен Ынтымагы».

На сегодня заявления в ЦИК подали 33 самовыдвиженца и 9 представителей политических партий. В ближайшее время список кандидатов на главный пост страны пополнится. Сегодня на своем съезде партия «Кыргызстан» выдвинула кандидатуру обвиняемого в коррупции Канатбека Исаева.

Выборы президента пройдут 15 октября. Заявки от желающих занять заветный пост принимаются до 1 августа.