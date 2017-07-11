На Омурбека Бабанова в ЦИК поступила первая жалоба. Оставили без удовлетворения

На кандидата в президенты Омурбека Бабанова поступила в ЦИК первая жалоба. Гражданский активист Мелис Аспеков заявил, что лидер партии «Республика — Ата Журт» нарушил нормы избирательного законодательства, так как был выдвинут курултаем, а не политической организацией. А на курултае, нарушив сроки, делегаты агитировали за выдвиженца.

ЦИК жалобу оставил без удовлетворения. Член комиссии Бахтияр Кадыров выступил за то, чтобы разработать внутреннее положение по реагированию на жалобы и определить, что есть нарушение агитации, а что нет. Другой член ЦИК — Гульнара Джурабаева — отметила, что ко всем кандидатам должен быть равный подход.

В свою очередь замглавы ЦИК Атыр Абдрахматова напомнила, что рассмотрение жалобы Мелиса Аспекова касается не одного Омурбека Бабанова, оно относится ко всем кандидатам.

Бахтияр Кадыров добавил, что некоторые СМИ уже начали рекламировать отдельных претендентов на президентский пост, хотя агитация еще не началась.