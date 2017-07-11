Экс-депутат парламента Улукбек Кочкоров и обвиняемый в мошенничестве Куттубек Бешбаков намерены баллотироваться в президенты страны. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ЦИК.

По словам заместителя председателя комиссии Атыр Абдрахматовой, Улукбек Кочкоров сегодня подал документы о самовыдвижении. Куттубек Бешбаков также заявил ЦИК о самовыдвижении.

Куттубек Бешбаков вместе с гражданской женой — гендиректором компании «Ипар-Строй» Хуршидой Смаиловой — в 2014 году оказался в центре скандала. Их обвиняли по статьям «Мошенничество», «Присвоение или растрата вверенного имущества», «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием», «Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков», «Превышение должностных полномочий».

Ранее в ЦИК поступило 16 заявлений от граждан КР о самовыдвижении и три решения политических партий о выдвижении своих представителей для участия в выборной гонке.