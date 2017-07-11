Обвиняемый в разжигании межнациональной розни тоже собирается в президенты

Обвиняемый в разжигании межнациональной розни Игорь Трофимов собирается в президенты. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ЦИК.

По словам заместителя председателя комиссии Атыр Абдрахматовой, Игорь Трофимов подал документы о самовыдвижении.

По данным ИА «24.kg», в отношении Игоря Трофимова 19 мая Свердловским УВД возбужденно уголовное дело по статье «Разжигание межнациональной, межэтнической и межрелигиозной вражды» УК КР. Поводом стал его пост в социальных сетях. Скандальный текст удален, а сам аккаунт заблокирован.

Он создал фонд, затем преобразовав его в правозащитный центр имени Сергия Радонежского и Манаса Великодушного. Эта организация не прошла регистрацию в Минюсте.

Игорь Трофимов был задержан 31 мая и водворен в СИЗО-1, где ожидает суда.

Ранее в ЦИК поступило 16 заявлений от граждан КР о самовыдвижении и три решения политических партий о выдвижении своих представителей для участия в выборной гонке.