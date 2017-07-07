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Выборы

Назначена дата повторных выборов мэра Таш-Кумыра

ЦИК назначил дату повторных выборов мэра города Таш-Кумыра Джалал-Абадской области. Решение принято сегодня на заседании.

Напомним, накануне внеочередная сессия депутатов местного кенеша не состоялась из-за отсутствия кворума. Пришедшие на сессию депутаты не смогли избрать мэра, так как не было кворума. Всего в Таш-Кумырском городском кенеше 31 депутат.

Единственным кандидатом на этот пост был Сулайман Сансызбаев — кандидат от фракции СДПК, которая не входит в коалицию большинства. Сама коалиция своего кандидата не выдвигала.

По закону повторные выборы можно назначить только через 15 дней после первой попытки. Таким образом, ЦИК решил, что второй раз избрать мэра в Таш-Кумыре попытаются 21 июля 2017 года.
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