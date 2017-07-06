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Общество

В Таш-Кумыре депутаты сорвали выборы мэра

Таш-Кумыр остается без мэра. Депутаты не явились сегодня на внеочередную сессию. Об этом сообщает городской муниципалитет.

По его данным, единственным кандидатом на этот пост был Сулайман Сансызбаев — кандидат от фракции СДПК. Коалиция большинства городского кенеша, в которую входят фракции «Республика», «Мекеним Кыргызстан» и «Ата-Журт», свою кандидатуру не выдвигали. Всего в составе коалиции 16 депутатов.

Пришедшие на сессию депутаты от фракций СДПК, «Онугуу-Прогресс» и «Таш-Комур жаштары» не смогли избрать мэра, так как не было кворума. Всего в Таш-Кумырском городском кенеше 31 депутат.
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