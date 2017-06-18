Омурбек Текебаев подал документы в ЦИК. Претендует на президентский пост

Лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев, находящийся под арестом в СИЗО ГКНБ по обвинению в коррупции, все-таки решил баллотироваться на пост президента Кыргызстана. Сегодня его официальные представители пришли в Центризбирком и сдали документы. Об этом ИА «24.kg» сообщил юрист политической организации Канатбек Азиз.

По словам Канатбека Азиза, заявление от депутата парламента и документы его уполномоченного представителя Алмазбека Жолдошбаева приняла рабочая группа ЦИК.

Омурбек Текебаев стал вторым кандидатом в президенты, подавшим заявление в ЦИК.

Накануне соответствующее заявление представил в ЦИК председатель общественного объединения «Лига — Антикризис» Назарбек Нышанов.

Официальное выдвижение претендентов на главный пост в стране началось 15 июня и продлится до 15 августа.