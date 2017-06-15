Президентские выборы-2017. Что нужно знать избирателю?

15 октября 2017 года в Кыргызстане пройдут выборы президента.

О своем намерении баллотироваться на президентский пост ранее заявили лидер партии «Акшумкар» Темир Сариев, руководитель партии «Республика» Омурбек Бабанов, глава партии «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев. Политсовет правящей партии СДПК выдвинул своим кандидатом действующего премьер-министра Сооронбая Жээнбекова. Не скрывает своих президентских амбиций и арестованный по обвинению в коррупции лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев.

Президентские выборы, как и предыдущие плебисциты последних трех лет, будут проводиться с применением биометрических данных избирателей.

ИА «24.kg» подготовило памятку, что нужно знать гражданам страны, намеревающимся принять участие в голосовании.

1 Что такое биометрические данные и для чего они нужны? Биометрические данные — это измеримые физиологические данные живого человека. Они уникальны, поэтому их используют для идентификации пользователя, в данном случае избирателя.

2 Когда в Кыргызстане голосование при применении биометрии стало официальным? Когда президент страны Алмазбек Атамбаев в январе 2016 года подписал изменения в Закон «О выборах депутатов местных кенешей». Документ предусматривает использование инновационных технологий на основе биометрических данных, электронных списков избирателей и автоматических считывающих урн, апробированных на выборах депутатов Жогорку Кенеша 2015 года. С 2015 года итоги выборов считаются на основе биометрических данных избирателей.

3 Я решил(а) проголосовать, но не сдал(а) биометрические данные, что делать? Напоминаем, что биометрическую регистрацию должны пройти все граждане Кыргызстана, достигшие 16-летнего возраста, при получении паспорта. Если вы до сих пор не сдали данные, то можете это сделать в любом пункте сбора биометрики, независимо от места прописки.

4 Я уже сдал(а) биометрию. Могу я пойти голосовать на выборах? Необходимо проверить себя в избирательных списках. ГРС ранее зарегистрировала в списках избирателей для референдума 2 миллиона 813 тысяч человек, а для участия в выборах в местные кенеши, проходивших 11 декабря 2016 года, — 2 миллиона 319 тысяч человек. Списки по всей республике можно посмотреть на сайте shailoo.srs.kg.

5 Когда можно ознакомиться со списком избирателей и уточнить себя в нем? Предварительные списки избирателей появятся на официальном сайте ЦИК КР не позднее 60 календарных дней до дня голосования (до 16 августа) для ознакомления и соответствующего уточнения указанных данных, определения ошибок и неточностей.

6 Когда начнется прием заявлений избирателей в УИК, если обнаружена ошибка в списке? Прием заявлений в УИК от избирателей, прошедших биометрическую регистрацию, с целью уточнить ошибку или неточность в списке производится не позднее 15 календарных дней до дня голосования, то есть до 30 сентября.

7 Какие документы нужны при подаче заявления, если я хочу проголосовать по своему фактическому адресу? К заявлению следует приложить копии паспорта гражданина (ID-карта), а при отсутствии его — общегражданского паспорта гражданина КР, служебного или дипломатического паспорта. Паспорт гражданина КР образца 1994 года не действителен.



Все эти бумаги, включая заявление, должны быть незамедлительно переданы в ГРС для включения в список избирателей по заявленному избирательному адресу. Предоставлением будет заниматься УИК.

8 Когда будут вывешены списки избирателей на участках для голосования? Вывешивание на сайте и на участке контрольного списка избирателей для ознакомления произойдет за 20 календарных дней до выборов, то есть 24 сентября.

9 Наступил день голосования. Я на участке, что дальше? Для начала необходимо прийти на участок, удостоверить свою личность, пройти процедуру идентификации по отпечаткам пальцев, получить чек с номером в списке избирателей и идти в кабинку для голосования. Если аппаратура не сработает и удастся пройти процедуру идентификации со второго раза, то вы получаете на руки два чека, подтверждающих, что вы обозначили свое присутствие на участке.

10 Я сдавал(а) биометрику, я в списках избирателей. Но аппарат меня не определяет. Как быть? Традиционно для биометрической идентификации используются подушечки больших пальцев. Если они не определятся, то можно использовать и остальные пальцы. Если и так не получилось, то, значит, проголосовать вам не удалось. Вы можете обратиться с жалобой в УИК, а также подойти к независимым наблюдателям, попросить их, чтобы зафиксировали этот факт, дабы вашим голосом никто не смог воспользоваться.

11 Чего нельзя делать, когда голосуешь? Нельзя фотографировать бюллетень. Это категорически запрещено. Если вы сфотографировали бюллетень, то это административно наказуемое деяние и карается штрафом до 100 расчетных показателей (10 тысяч сомов). В этом случае права голоса вы будете лишены.



Никаких крестиков, ноликов, цветочков и звездочек ставить напротив фамилии того или иного кандидата в президенты нельзя. Только галочка и только ручкой. Ни карандашом, ни фломастером, ни гусиным пером. В противном случае бюллетень будет считаться недействительным.



Нельзя рисовать на бюллетене, оставлять какие-либо пометки или записи на полях. Не стоит писать в бюллетене все, что вы думаете о кандидате. Он также будет признан недействительным.



Помните, свой выбор можно обозначить только галочкой и поставить ее следует в квадратик напротив фамилии претендента на президентский пост.

И еще все должны помнить: участие в любой выборной кампании — это ваш гражданский долг. Не нравится ни один из кандидатов? Голосуйте против всех.