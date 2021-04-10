23:07
USD 84.79
EUR 100.79
RUB 1.10
Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы и референдум. Ряд партий требует отменить итоги голосования вне помещения

Сегодня в Бишкеке, Оше и других городах и айыльных аймаках прошло голосование вне помещения на местных выборах и референдуме по принятию проекта новой редакции Конституции. В нем приняли участие 19 тысяч 298 заявлений, в том числе в Бишкеке — 4 тысячи 990 человек.

Сразу несколько партий выступили с заявлениями о массовых нарушениях и давлении на избирателей.

Одной из первых крайнюю обеспокоенность массовыми нарушениями, которыми сопровождалось голосование вне помещений 10 апреля 2021 года, выразила НДПК.

Не может не наводить на определенные размышления тот факт, что еще на президентских выборах 10 января 2021-го вне помещений должны были голосовать 3 тысячи 903 человека, а уже 10 апреля это число выросло до 4 тысяч 990 человек.

Из заявления НДПК

«Как выяснилось в ходе голосования, многие из них не имеют показаний к участию в выездном голосовании, потому что не являются ЛОВЗ или гражданами почтенного возраста. Число желающих проголосовать вне помещений распределено неравномерно по всему Бишкеку, а сконцентрировано в основном на нескольких избирательных участках.

Получены многочисленные сигналы с мест о том, что членов избирательных комиссий сопровождали какие-то посторонние люди, которые фактически указывали официальным лицам маршрут передвижения», — говорится в заявлении партии.

В ходе голосования вне помещений во многих случаях грубо нарушалась сама тайна голосования, а также открыто шла агитация и осуществлялся подкуп.

НДПК требует тщательной и объективной проверки всех случаев досрочного голосования вне помещений и по закону привлечь к ответственности партии, замешанные в нарушениях.

«Честные и свободные выборы, без манипуляций и подтасовок — это наша ценность, и мы будем отстаивать право граждан на свободный выбор всеми законными способами. Мы очень надеемся, что власть и все ответственные за организацию избирательного процесса хорошо усвоили уроки октября 2020 года и своевременно сделают работу над ошибками», — отмечается в заявлении НДПК.

В партии «Реформа» также отметили следующие факты:

  • нарушение тайны голосования;
  • давление на избирателей со стороны домкомов, квартальных и неизвестных лиц;
  • выявление избирателей, которые не подавали заявления о голосовании на дому;
  • агитация в ходе голосования;
  • подкуп избирателей.

«Все эти случаи зафиксированы и задокументированы наблюдателями», — заявили в политорганизации.

«Реформа» требует, чтобы ТИК отменила все результаты голосования вне помещений в Бишкеке и сняла с выборов партии, которые замешаны в подкупе и давлении на избирателей.

«Готовится письменное заявление об этом, подписанное большинством партий», — заметили в политобъединении.

В «Реформе» напоминают, что именно массовый подкуп и нарушения во время выборов в парламент осенью прошлого года послужили причиной народных волнений и смены власти в Кыргызстане. Только честные выборы являются гарантом стабильности и безопасности в государстве.

С письменным заявлением в Бишкекскую ТИК также обратились уполномоченные представители партий «Республика», «Социал-демократы Кыргызстана», «Уулу Журт», «Ак Бата», ДДК. Они также требуют отменить итоги выездного голосования.

из соцсетей
Фото из соцсетей. Заявление партий в Бишкекскую ТИК о нарушениях во время голосования вне помещения

Ссылка: https://24.kg/vlast/189508/
просмотров: 390
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2020. Партия «Ыйман Нуру» заявила, что не признает итоги голосования
Выборы-2020. Голосование якобы вместо умершего в УИК № 1041 не подтвердилось
Выборы-2020. Пользователи соцсетей выкладывают фото и видео с нарушениями
Бишкекчанин жалуется: людям с инвалидностью не создали условия для голосования
Выборы-2020. О нарушениях на избирательном участке можно сообщать в кол-центр
Правительство обязало ГРС оперативно сообщать о фактах массовой прописки
Выборы-2020. Юрист «Кыргызстана» заявил в суде о давлении конкурентов на ЦИК
Выборы-2020. Суд по жалобе партии «Кыргызстан»: в Токмаке вышли на митинг
Выборы-2017. Номера телефонов, по которым можно сообщить о нарушениях
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане упразднена процедура запроса справок и&nbsp;документов в&nbsp;бумажном виде В Кыргызстане упразднена процедура запроса справок и документов в бумажном виде
Выборы и&nbsp;референдум: вы&nbsp;пойдете голосовать? Опрос Выборы и референдум: вы пойдете голосовать? Опрос
Одиннадцать лет спустя. Кто пришел к&nbsp;власти 7&nbsp;апреля 2010 года и&nbsp;где они сейчас Одиннадцать лет спустя. Кто пришел к власти 7 апреля 2010 года и где они сейчас
Меня критикуют. Камчыбек Ташиев о&nbsp;делимитации и&nbsp;демаркации участков госграницы Меня критикуют. Камчыбек Ташиев о делимитации и демаркации участков госграницы
Бизнес
Почему водителям выгодно переходить на&nbsp;метан Почему водителям выгодно переходить на метан
MegaCom открыл велосезон-2021&nbsp;в городе&nbsp;Ош MegaCom открыл велосезон-2021 в городе Ош
Определяйте местоположение своих близких за&nbsp;секунды Определяйте местоположение своих близких за секунды
Сотрудники MegaCom вышли на&nbsp;субботник в&nbsp;Оше Сотрудники MegaCom вышли на субботник в Оше
10 апреля, суббота
22:46
Выборы и референдум. Ряд партий требует отменить итоги голосования вне помещения Выборы и референдум. Ряд партий требует отменить итоги...
21:46
В столице Беларуси стартовали дни кыргызского кино
21:27
Искусственный интеллект научился определять имя человека по фото
21:26
В Оше девушка сбежала и вышла замуж. Ее нашли в Сокулукском районе
21:23
Водитель такси из Кыргызстана изнасиловал уснувшую пассажирку в Москве