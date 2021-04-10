Выборы и референдум. Ряд партий требует отменить итоги голосования вне помещения

Сегодня в Бишкеке, Оше и других городах и айыльных аймаках прошло голосование вне помещения на местных выборах и референдуме по принятию проекта новой редакции Конституции. В нем приняли участие 19 тысяч 298 заявлений, в том числе в Бишкеке — 4 тысячи 990 человек.

Сразу несколько партий выступили с заявлениями о массовых нарушениях и давлении на избирателей.

Одной из первых крайнюю обеспокоенность массовыми нарушениями, которыми сопровождалось голосование вне помещений 10 апреля 2021 года, выразила НДПК.

Не может не наводить на определенные размышления тот факт, что еще на президентских выборах 10 января 2021-го вне помещений должны были голосовать 3 тысячи 903 человека, а уже 10 апреля это число выросло до 4 тысяч 990 человек. Из заявления НДПК

«Как выяснилось в ходе голосования, многие из них не имеют показаний к участию в выездном голосовании, потому что не являются ЛОВЗ или гражданами почтенного возраста. Число желающих проголосовать вне помещений распределено неравномерно по всему Бишкеку, а сконцентрировано в основном на нескольких избирательных участках.

Получены многочисленные сигналы с мест о том, что членов избирательных комиссий сопровождали какие-то посторонние люди, которые фактически указывали официальным лицам маршрут передвижения», — говорится в заявлении партии.

В ходе голосования вне помещений во многих случаях грубо нарушалась сама тайна голосования, а также открыто шла агитация и осуществлялся подкуп.

НДПК требует тщательной и объективной проверки всех случаев досрочного голосования вне помещений и по закону привлечь к ответственности партии, замешанные в нарушениях.

«Честные и свободные выборы, без манипуляций и подтасовок — это наша ценность, и мы будем отстаивать право граждан на свободный выбор всеми законными способами. Мы очень надеемся, что власть и все ответственные за организацию избирательного процесса хорошо усвоили уроки октября 2020 года и своевременно сделают работу над ошибками», — отмечается в заявлении НДПК.

В партии «Реформа» также отметили следующие факты:

нарушение тайны голосования;

давление на избирателей со стороны домкомов, квартальных и неизвестных лиц;

выявление избирателей, которые не подавали заявления о голосовании на дому;

агитация в ходе голосования;

подкуп избирателей.

«Все эти случаи зафиксированы и задокументированы наблюдателями», — заявили в политорганизации.

«Реформа» требует, чтобы ТИК отменила все результаты голосования вне помещений в Бишкеке и сняла с выборов партии, которые замешаны в подкупе и давлении на избирателей.

«Готовится письменное заявление об этом, подписанное большинством партий», — заметили в политобъединении.

В «Реформе» напоминают, что именно массовый подкуп и нарушения во время выборов в парламент осенью прошлого года послужили причиной народных волнений и смены власти в Кыргызстане. Только честные выборы являются гарантом стабильности и безопасности в государстве.

С письменным заявлением в Бишкекскую ТИК также обратились уполномоченные представители партий «Республика», «Социал-демократы Кыргызстана», «Уулу Журт», «Ак Бата», ДДК. Они также требуют отменить итоги выездного голосования.