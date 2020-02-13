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Выборы
Сюжет: Выборы — 2020

В Оше за полтора месяца прописались столько же граждан, как за весь 2019 год

ЦИК, ГРС, ГКНБ, МВД, прокуратура и даже депутаты парламента озаботились резким скачком населения в городах, где весной пройдут выборы.

Уточняется, что такая тенденция наблюдается в нескольких городах Ошской, Чуйской и Иссык-Кульской областей. По данным ГРС, за весь 2019 год прописку в южной столице получили 36 тысяч 35 граждан, в Токмаке — 9 тысяч 220, в Караколе — 5 тысяч.

За полтора месяца 2020 года (с 1 января по 11 февраля) в Оше прописались почти столько же граждан, как за весь 2019 год — 33 тысячи 805 жителей, в Токмаке — 6 тысяч 950, в Караколе — 2 тысячи 798 человек.

Накануне Центризбирком провел рабочее совещание с участием представителей ГРС, правоохранительных органов. По итогам поручено проверить, где прописаны эти граждане, на каком основании. Нередки случаи, когда по одному адресу прописку получают по 50 человек.

«Я считаю, что нужно внести поправку в законодательство, что человек может голосовать на выборах только в том случае, если он проживает постоянно на одном месте в течение, допустим, трех лет, прописан именно там, а не просто приезжает к родственникам. Есть факты, когда, к примеру, приезжают сельчане, прописываются, голосуют и после выборов уезжают», — отметила 24.kg член ЦИК Гульнара Джурабаева.

Напомним, президент страны подписал указ, согласно которому выборы в местные кенеши состоятся 12 апреля 2020 года.
Ссылка: https://24.kg/vybory/143496/
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