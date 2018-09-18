Судья, осудившая депутата пятого созыва парламента Садыра Жапарова, Жаныл Мамбеталы предложена в Верховный суд. Ее кандидатуру поддержали члены парламентского комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту.

Жаныл Мамбеталы работала судьей Бишкекского городского суда. Отвечая на вопрос депутата Исхака Масалиева, она заявила, что по делу Садыра Жапарова приняла законное решение, поддержав приговор первой инстанции.

«Никто мне никаких приказов не отдавал. Приговор был принят на основании материалов дела», — заявила Жаныл Мамбеталы.

«Я считаю, что приняли неправильное решение. Человека надо судить по фактам. Известно, что во время беспорядков в городе Караколе Садыр Жапаров находился за пределами страны», — сказал Исхак Масалиев.

Также депутат поинтересовался делом, возбужденным против сына Жаныл Мамбеталы — Бектура Маматаирова. Его в 2013 году обвиняли в вымогательстве и злоупотреблении должностным положением.

«Во время следствия его дело сократили», — ответила Жаныл Мамбеталы.