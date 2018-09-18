Бишкечанину, отдавшему участок для расширения улицы, премьер подарил часы

Бишкечанину Ырысбеку Атажанову, который отдал свой участок для расширения улицы Льва Толстого в Бишкеке, глава правительства подарил часы. Об этом сообщили в пресс-службе камбина.

По ее данным, сегодня Мухаммедкалый Абылгазиев проинспектировал ход ремонтных работ на дорогах Бишкека. Глава правительства посетил участок улицы Льва Толстого и встретился с Ырысбеком Атажановым. Мужчина отдал свой земельный участок городу, что позволило продлить улицу Льва Толстого до улицы Алыкулова и разгрузить транспортные потоки.

«Ваш бескорыстный поступок является образцом гражданственности и примером для подражания. Я горжусь, что у нас есть такие люди, как вы. Именно они составляют костяк нашего народа и вдохновляют всех нас на созидание», — отметил Мухаммедкалый Абылгазиев и вручил Ырысбеку Атажанову часы.

Глава правительства ознакомился с реконструкцией улиц Ахунбаева, Алыкулова, Профсоюзной, Баялинова, Тоголока Молдо, Кустанайской, Мурманской и проектируемым продолжением Южной магистрали. Мухаммедкалый Абылгазиев отметил, что столичной мэрии нужно обеспечить тщательный контроль строительных работ. Должны соблюдаться установленные ранее сроки сдачи объектов и качество проведенных работ.