Почему ГКНБ проверяет частный бизнес? Сооронбай Жээнбеков недоумевает

«К тем, кто занимается неправомерными проверками, будем принимать меры, чтобы эти должностные лица не могли дальше работать», — заявил президент Сооронбай Жээнбеков, завершая встречу с представителями бизнеса и предпринимательства.

Глава государства привел пример, когда в Ала-Буке сотрудники ГКНБ десять дней проверяли предпринимателей.

Сооронбай Жээнбеков недоумевает, какое отношение Государственный комитет национальной безопасности имеет к экономическим преступлениям.

«В некоторых структурах люди вне своих полномочий работают. Мы должны убирать преграды для бизнеса. К тем, кто занимается неправомерными проверками, будем принимать меры, чтобы эти должностные лица не могли дальше работать. У человека должна быть своя ответственность», — уверен Сооробай Жээнбеков.

«По налоговой системе: во всем мире внедряют новые технологии, а мы до сих пор делаем выездные проверки. Есть крупные налогоплательщики, их ходят и проверяют. Мы должны остановить это. Проверки должны быть, но при необходимости. Мы предлагаем ввести институт бизнес-омбудсмена, чтобы он защищал права бизнеса в госорганах», — заключил глава государства.