Сооронбай Жээнбеков пообещал бизнесменам не мешать их работе и помогать

«Правительство должно работать стабильно, чтобы люди не менялись и выполняли свои обязательства», — заявил сегодня президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков по итогам встречи с предпринимателями.

По его словам, на встрече обсуждалось множество вопросов. Некоторые из них можно решить оперативно, некоторые требуют времени, другие — вмешательства государства.

Глава государства подчеркнул, что все озвученные вопросы будут рассмотрены. Главное во взаимоотношениях бизнеса и государства, чтобы не было искусственного вмешательства в дела предпринимателей.

«Зачем, например, туристам пропуска пограничные в Таш-Рабат? Нужно отменить эту систему. У нас часто меняются кадры. Чиновник думает, что завтра уйдет, поэтому не решает вопросы бизнеса. Я говорю правительству, чтобы оно стабильно работало, чтобы люди не менялись, чтобы выполняли свои обязательства, работали над решением вопросов, которые поставили народ и президент. Эти вопросы должны решаться своевременно», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.