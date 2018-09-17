13:45
USD 69.27
EUR 81.09
RUB 1.01
Власть

Сооронбай Жээнбеков пообещал бизнесменам не мешать их работе и помогать

«Правительство должно работать стабильно, чтобы люди не менялись и выполняли свои обязательства», — заявил сегодня президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков по итогам встречи с предпринимателями.

По его словам, на встрече обсуждалось множество вопросов. Некоторые из них можно решить оперативно, некоторые требуют времени, другие — вмешательства государства.

Глава государства подчеркнул, что все озвученные вопросы будут рассмотрены. Главное во взаимоотношениях бизнеса и государства, чтобы не было искусственного вмешательства в дела предпринимателей.

«Зачем, например, туристам пропуска пограничные в Таш-Рабат? Нужно отменить эту систему. У нас часто меняются кадры. Чиновник думает, что завтра уйдет, поэтому не решает вопросы бизнеса. Я говорю правительству, чтобы оно стабильно работало, чтобы люди не менялись, чтобы выполняли свои обязательства, работали над решением вопросов, которые поставили народ и президент. Эти вопросы должны решаться своевременно», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.
Ссылка:
просмотров: 215
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане создадут комитет по развитию предпринимательства и промышленности
У бизнеса к правительству есть претензии. Отчитаться премьер должен в январе
Почему ГКНБ проверяет частный бизнес? Сооронбай Жээнбеков недоумевает
Почему бизнес в Кыргызстане уходит в тень. Из-за больших социальных отчислений
Швейники Кыргызстана уезжают работать в Россию, чтобы не ходить по тоям
Приграничная торговля. Президента просят открыть КПП в Кара-Суу
Как политики выдают личные интересы за национальные, рассказали президенту
Ждем инвесторов? Бизнесмен купил здание за $1,5 миллиона, госорганы отобрали
Инициативы чиновников рождают хаос и коррупцию. Бизнес просит упростить правила
Президент признает, что гарантии неприкосновенности частной собственности нет
Популярные новости
Фракция &laquo;Ата Мекен&raquo; требует проверить деятельность Алмазбека Атамбаева Фракция «Ата Мекен» требует проверить деятельность Алмазбека Атамбаева
Сооронбай Жээнбеков сообщил, на&nbsp;каких условиях Игры кочевников пройдут в&nbsp;Турции Сооронбай Жээнбеков сообщил, на каких условиях Игры кочевников пройдут в Турции
Роспуск парламента, отставка кабмина? Чего ждать от&nbsp;нового политического сезона Роспуск парламента, отставка кабмина? Чего ждать от нового политического сезона
Алмазбеку Атамбаеву до&nbsp;сих пор не&nbsp;вручили высший знак отличия &laquo;Ак-Шумкар&raquo; Алмазбеку Атамбаеву до сих пор не вручили высший знак отличия «Ак-Шумкар»
Бизнес
Во&nbsp;Всемирный день чистоты в&nbsp;трех филиалах ОАО &laquo;МАМ&raquo; прошел субботник Во Всемирный день чистоты в трех филиалах ОАО «МАМ» прошел субботник
Новая Акция в&nbsp;O!Store: СКИДКА 20&nbsp;процентов на&nbsp;все аксессуары! Новая Акция в O!Store: СКИДКА 20 процентов на все аксессуары!
&laquo;Бакай Банк&raquo; выдал 300&nbsp;000 сомов финалисту проекта &laquo;Я&nbsp;инвестирую в&nbsp;Кыргызстан&raquo; «Бакай Банк» выдал 300 000 сомов финалисту проекта «Я инвестирую в Кыргызстан»
Эмир Чукуев о&nbsp;причинах и&nbsp;подробностях покупки акций компании &laquo;Манас менеджмент&raquo; Эмир Чукуев о причинах и подробностях покупки акций компании «Манас менеджмент»