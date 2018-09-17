Сооронбай Жээнбеков знает, кто и как «кошмарит» кыргызстанских предпринимателей

«Государственные органы вместо того, чтобы создавать условия для бизнеса и оказывать помощь, продолжают своими проверками вмешиваться в дела предпринимателей», — заявил сегодня президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на встрече с предпринимателями.

По его словам, власти страны знают о злободневных проблемах бизнеса и стараются их решать. Например, введен мораторий сроком на три года на фискальные проверки при открытии бизнеса, действует система фискализации налоговых процедур, освобожден от уплаты таможенных пошлин импорт технологий, снижены с 27 до 12 процентов страховые взносы для компаний легкой промышленности.

«Мы знаем многие проблемы, но не всегда доходят руки до решения вопросов. Тем не менее до сих пор поступают серьезные претензии в адрес правительства, судебной системы правоохранительных органов. Много вопросов от предпринимателей по безопасности. Есть среди нас некоторые люди, которые не понимают государственную политику, которые беспричинно проверяют предпринимателей. До меня доходит много заявлений, что бизнес устает от этого фискального контроля и вынужден открывать свое дело за пределами страны», — признался Сооронбай Жээнбеков.