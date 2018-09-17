12:03
USD 69.27
EUR 81.09
RUB 1.01
Власть

Сооронбай Жээнбеков знает, кто и как «кошмарит» кыргызстанских предпринимателей

«Государственные органы вместо того, чтобы создавать условия для бизнеса и оказывать помощь, продолжают своими проверками вмешиваться в дела предпринимателей», — заявил сегодня президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на встрече с предпринимателями.

По его словам, власти страны знают о злободневных проблемах бизнеса и стараются их решать. Например, введен мораторий сроком на три года на фискальные проверки при открытии бизнеса,  действует система фискализации налоговых процедур, освобожден от уплаты таможенных пошлин импорт технологий, снижены с 27 до 12 процентов страховые взносы для компаний легкой промышленности.

«Мы знаем многие проблемы, но не всегда доходят руки до решения вопросов. Тем не менее до сих пор поступают серьезные претензии в адрес правительства, судебной системы правоохранительных органов. Много вопросов от предпринимателей по безопасности. Есть среди нас некоторые люди, которые не понимают государственную политику, которые беспричинно проверяют предпринимателей. До меня доходит много заявлений, что бизнес устает от этого фискального контроля и вынужден открывать свое дело за пределами страны», — признался Сооронбай Жээнбеков.
Ссылка:
просмотров: 1575
Версия для печати
Материалы по теме
Швейники Кыргызстана уезжают работать в Россию, чтобы не ходить по тоям
Приграничная торговля. Президента просят открыть КПП в Кара-Суу
Как политики выдают личные интересы за национальные, рассказали президенту
Ждем инвесторов? Бизнесмен купил здание за $1,5 миллиона, госорганы отобрали
Инициативы чиновников рождают хаос и коррупцию. Бизнес просит упростить правила
Президент признает, что гарантии неприкосновенности частной собственности нет
Сооронбай Жээнбеков хочет услышать, какую поддержку от государства ждет бизнес
Президент Кыргызстана вышел на субботник в Ботаническом саду Бишкека
Президент Кыргызстана хочет лично от бизнесменов услышать об их проблемах
Средства от борьбы с коррупцией направят на строительство новых школ
Популярные новости
Фракция &laquo;Ата Мекен&raquo; требует проверить деятельность Алмазбека Атамбаева Фракция «Ата Мекен» требует проверить деятельность Алмазбека Атамбаева
Сооронбай Жээнбеков сообщил, на&nbsp;каких условиях Игры кочевников пройдут в&nbsp;Турции Сооронбай Жээнбеков сообщил, на каких условиях Игры кочевников пройдут в Турции
Роспуск парламента, отставка кабмина? Чего ждать от&nbsp;нового политического сезона Роспуск парламента, отставка кабмина? Чего ждать от нового политического сезона
Алмазбеку Атамбаеву до&nbsp;сих пор не&nbsp;вручили высший знак отличия &laquo;Ак-Шумкар&raquo; Алмазбеку Атамбаеву до сих пор не вручили высший знак отличия «Ак-Шумкар»
Бизнес
Во&nbsp;Всемирный день чистоты в&nbsp;трех филиалах ОАО &laquo;МАМ&raquo; прошел субботник Во Всемирный день чистоты в трех филиалах ОАО «МАМ» прошел субботник
Новая Акция в&nbsp;O!Store: СКИДКА 20&nbsp;процентов на&nbsp;все аксессуары! Новая Акция в O!Store: СКИДКА 20 процентов на все аксессуары!
&laquo;Бакай Банк&raquo; выдал 300&nbsp;000 сомов финалисту проекта &laquo;Я&nbsp;инвестирую в&nbsp;Кыргызстан&raquo; «Бакай Банк» выдал 300 000 сомов финалисту проекта «Я инвестирую в Кыргызстан»
Эмир Чукуев о&nbsp;причинах и&nbsp;подробностях покупки акций компании &laquo;Манас менеджмент&raquo; Эмир Чукуев о причинах и подробностях покупки акций компании «Манас менеджмент»