У Омурбека Текебаева, Алмамбета Шыкмаматова, Аиды Саляновой нет доли в офшоре

У Омурбека Текебаева, Алмамбета Шыкмаматова, Аиды Саляновой нет доли в офшорной компании «Саутфилд» (Белиз), владевшей в свое время 50 процентами акций кыргызского ЗАО «Альфа Телеком» (торговая марка MegaCom). Об этом сегодня на заседании фракции «Ата Мекен» сообщил заместитель генерального прокурора Нурлан Дюшембиев.

«Если бы были признаки преступления, Генеральная прокуратура возбудила бы уголовное дело», — сказал Нурлан Дюшембиев.

Депутаты настояли, чтобы он ответил прямо, есть ли у членов партии «Ата Мекена» доля в офшорной компании. Нурлан Дюшембиев ответил отрицательно. Генеральная прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела.

Напомним, осенью 2016 года тогда еще председатель ГКНБ Абдиль Сегизбаев представил президенту Алмазбеку Атамбаеву документы по трасту от 4 апреля 2012 года в пользу бенефициаров (трех депутатов ЖК) долей в 22 процента (8 процентов + 7 процентов + 7 процентов) офшорной компании «Саутфилд» (Белиз), владевшей в свое время 50 процентами акций кыргызского ЗАО «Альфа Телеком» (торговая марка MegaCom).

Согласно документам, если бы до 1 января 2015 года компании «Саутфилд» удалось продать акции ЗАО «Альфа Телеком» более чем за $50 миллионов, эти граждане автоматически получили бы обговоренные пакеты акций компании. Это фактически означает получение ими соответствующей доли выручки. Только из-за того, что позже решением судов КР указанные 50 процентов акций конфисковали в пользу государства, траст не вступил в силу.

Алмазбек Атамбаев поручил генпрокурору проверить документы по трасту акций MegaCom, свидетельствующие о заинтересованности депутатов парламентской фракции «Ата Мекен» Омурбека Текебаева, Алмамбета Шыкмаматова и Аиды Саляновой.

В «Ата Мекене» позже представили документы, опровергающие причастность коллег к «Белизгейту».