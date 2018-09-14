Мэр Бишкека Азиз Суракматов представил декларацию о компаниях, которыми владеет

Мэр Бишкека Азиз Суракматов передал в доверительное управление доли близких родственников в уставном капитале нескольких компаний. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, Азиз Суракматов сам посчитал нужным представить декларацию по месту работы, чтобы избежать конфликта интересов.

«Мэр исполняет свое обещание принимать меры к недопущению конфликта интересов, обеспечить прозрачную и доступную общественному контролю деятельность на посту мэра. Азиз Суракматов принял на себя ограничения, связанные с прохождением муниципальной политической службы. Декларацию о личных интересах он представил, как того требует закон о конфликте интересов», — подчеркнули в мэрии.

Напомним, Азиз Суракматов и его близкие родственники владеют несколькими строительными и другими компаниями. Самая известная из них — «Елизавета».