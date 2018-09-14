13:59
USD 69.65
EUR 80.86
RUB 1.01
Власть

Полномочий не хватило. Кожобек Рыспаев остается во фракции СДПК

Депутата Кожобека Рыспаева из парламентской фракции СДПК исключать пока не будут. Этот вопрос стоял в сегодняшней повестке дня, но был снят.

Лидер фракции социал-демократов Иса Омуркулов не стал объяснять журналистам, почему коллеги отказались от своих намерений.

Сам Кожобек Рыспаев сказал 24.kg, что он может быть исключен только на основании собственноручно написанного заявления.

«Таковы нормы регламента. Что касается моего ухода с поста председателя комитета Жогорку Кенеша по ТЭК, то лидер нашей фракции должен обратиться к спикеру, чтобы этот вопрос поставили на палате. У фракции таких полномочий нет», — сказал он.

Кожобек Рыспаев исключен из СДПК в конце августа. В партии заявляли, что он также будет исключен из фракции.
Ссылка:
просмотров: 1237
Версия для печати
Материалы по теме
Кожобек Рыспаев и СДПК. Депутат уверен, что исключить его из фракции не смогут
Кожобек Рыспаев не собирается добровольно уходить из фракции СДПК
Парламентская фракция СДПК исключит из своих рядов депутата Кожобека Рыспаева
Кожобек Рыспаев не понимает, за что его исключили из СДПК
Депутата Жогорку Кенеша Кожобека Рыспаева выгнали из СДПК
Депутаты не стали рассматривать вопрос о реструктуризации долгов энергетиков
Уголь на ветер. Депутаты недовольны ранним включением отопления в Бишкеке
«Кыргызалтын»: Инвестор из Китая не модернизирует производство на «Макмалзолоте»
Депутат заявляет, что инвестору, готовому работать на Макмале, ставят подножку
Дорога Бишкек — Кара-Балта: Депутаты требуют вернуться к первоначальному проекту
Популярные новости
Сооронбай Жээнбеков сообщил, на&nbsp;каких условиях Игры кочевников пройдут в&nbsp;Турции Сооронбай Жээнбеков сообщил, на каких условиях Игры кочевников пройдут в Турции
Роспуск парламента, отставка кабмина? Чего ждать от&nbsp;нового политического сезона Роспуск парламента, отставка кабмина? Чего ждать от нового политического сезона
Алмазбеку Атамбаеву до&nbsp;сих пор не&nbsp;вручили высший знак отличия &laquo;Ак-Шумкар&raquo; Алмазбеку Атамбаеву до сих пор не вручили высший знак отличия «Ак-Шумкар»
Депутаты Жогорку Кенеша возмущены призывами некоторых религиозных деятелей Депутаты Жогорку Кенеша возмущены призывами некоторых религиозных деятелей
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; выдал 300&nbsp;000 сомов финалисту проекта &laquo;Я&nbsp;инвестирую в&nbsp;Кыргызстан&raquo; «Бакай Банк» выдал 300 000 сомов финалисту проекта «Я инвестирую в Кыргызстан»
Эмир Чукуев о&nbsp;причинах и&nbsp;подробностях покупки акций компании &laquo;Манас менеджмент&raquo; Эмир Чукуев о причинах и подробностях покупки акций компании «Манас менеджмент»
&laquo;Газпромнефть&raquo; вручила подарки победителям&nbsp;II этапа акции &laquo;ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!&raquo; «Газпромнефть» вручила подарки победителям II этапа акции «ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!»
Получите бесплатные билеты на&nbsp;концерты Шахзоды в&nbsp;Оше и&nbsp;Джалал-Абаде Получите бесплатные билеты на концерты Шахзоды в Оше и Джалал-Абаде