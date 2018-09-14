Полномочий не хватило. Кожобек Рыспаев остается во фракции СДПК

Депутата Кожобека Рыспаева из парламентской фракции СДПК исключать пока не будут. Этот вопрос стоял в сегодняшней повестке дня, но был снят.

Лидер фракции социал-демократов Иса Омуркулов не стал объяснять журналистам, почему коллеги отказались от своих намерений.

Сам Кожобек Рыспаев сказал 24.kg, что он может быть исключен только на основании собственноручно написанного заявления.

«Таковы нормы регламента. Что касается моего ухода с поста председателя комитета Жогорку Кенеша по ТЭК, то лидер нашей фракции должен обратиться к спикеру, чтобы этот вопрос поставили на палате. У фракции таких полномочий нет», — сказал он.

Кожобек Рыспаев исключен из СДПК в конце августа. В партии заявляли, что он также будет исключен из фракции.