Кыргызстан ничего не сделал в честь 90-летия Чингиза Айтматова. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Эмиль Токтошев.

По его словам, в честь 90-летия Чингиза Айтматова в Ташкенте и Анкаре переименовали улицы, устанавливают памятники, снимают фильмы.

«Что сделали в Кыргызстане? Районы у себя мы переименовать не можем, переименовали одну улицу, но и она оставляет желать лучшего», — отметил Эмиль Токтошев.

Он добавил, что Чингиз Айтматов хотел построить культурный центр в Бостери, и предложил отдать здание сгоревшей Генеральной прокуратуры под строительство мемориального центра имени Айтматова.