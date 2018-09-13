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Власть

Кыргызстан ничего не сделал в честь 90-летия Чингиза Айтматова

Кыргызстан ничего не сделал в честь 90-летия Чингиза Айтматова. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Эмиль Токтошев.

По его словам, в честь 90-летия Чингиза Айтматова в Ташкенте и Анкаре переименовали улицы, устанавливают памятники, снимают фильмы.

«Что сделали в Кыргызстане? Районы у себя мы переименовать не можем, переименовали одну улицу, но и она оставляет желать лучшего», — отметил Эмиль Токтошев.

Он добавил, что Чингиз Айтматов хотел построить культурный центр в Бостери, и предложил отдать здание сгоревшей Генеральной прокуратуры под строительство мемориального центра имени Айтматова.
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