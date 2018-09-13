Госинспекцию по ветеринарной и фитосанитарной безопасности хотят упразднить

Государственную инспекцию по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Кыргызстана намерены упразднить и передать функции Министерству сельского хозяйства. С возражением сегодня на заседании Жогорку Кенеша выступил депутат Зиядин Жамалдинов.

По его словам, создание инспекции — это требование Евразийской экономической комиссии.

«Если фитосанитарную инспекцию ликвидируют, члены ЕАЭС могут выступить против и указать нам, что этого нельзя делать», — сказал депутат.

Он добавил, что данный вопрос надо рассмотреть срочно. Однако правительство уже приняло постановление о ликвидации госинспекции.