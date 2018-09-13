10:39
USD 69.74
EUR 80.82
RUB 1.00
Власть

Госинспекцию по ветеринарной и фитосанитарной безопасности хотят упразднить

Государственную инспекцию по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Кыргызстана намерены упразднить и передать функции Министерству сельского хозяйства. С возражением сегодня на заседании Жогорку Кенеша выступил депутат Зиядин Жамалдинов.

По его словам, создание инспекции — это требование Евразийской экономической комиссии.

«Если фитосанитарную инспекцию ликвидируют, члены ЕАЭС могут выступить против и указать нам, что этого нельзя делать», — сказал депутат.

Он добавил, что данный вопрос надо рассмотреть срочно. Однако правительство уже приняло постановление о ликвидации госинспекции.
Ссылка:
просмотров: 293
Версия для печати
Материалы по теме
Евгений Надоршин: Экономическую составляющую на ЕАЭС натягивают с трудом
Санкции в России. Чего ждать странам, входящим в ЕАЭС
В ЕАЭС появится реестр данных об опасной продукции
Вице-спикер Жогорку Кенеша предложил проверить все убойные цеха в Кыргызстане
О мерах по обеспечению транспортного контроля и учета товаров в рамках ЕАЭС
В Кыргызстан из России с начала 2018-го возвращено 294 тонны сельхозпродуктов
Спортсмены-легионеры в странах ЕАЭС. Их судьбу решит суд
В Кыргызстане самые низкие зарплаты среди стран ЕАЭС
Кыргызстан занимает второе место в ЕАЭС по росту промышленного производства
В ЕАЭС могут создать онлайн-систему по спорам о защите прав потребителей
Популярные новости
Сооронбай Жээнбеков сообщил, на&nbsp;каких условиях Игры кочевников пройдут в&nbsp;Турции Сооронбай Жээнбеков сообщил, на каких условиях Игры кочевников пройдут в Турции
Роспуск парламента, отставка кабмина? Чего ждать от&nbsp;нового политического сезона Роспуск парламента, отставка кабмина? Чего ждать от нового политического сезона
Депутаты Жогорку Кенеша возмущены призывами некоторых религиозных деятелей Депутаты Жогорку Кенеша возмущены призывами некоторых религиозных деятелей
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;3-7 сентября Кыргызстан: кадровые перестановки за 3-7 сентября
Бизнес
Выбирайте удобный способ связи с&nbsp;MegaCom Выбирайте удобный способ связи с MegaCom
&laquo;Бакай Банк&raquo; предлагает выгодные депозиты с&nbsp;высокими процентными ставками «Бакай Банк» предлагает выгодные депозиты с высокими процентными ставками
Применение аппарата гамма-нож для лечения заболеваний головного мозга Применение аппарата гамма-нож для лечения заболеваний головного мозга
Выгодный роуминг от&nbsp;MegaCom в&nbsp;Таиланде, Панаме и&nbsp;на&nbsp;Филиппинах Выгодный роуминг от MegaCom в Таиланде, Панаме и на Филиппинах