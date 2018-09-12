В Кыргызстане закрыли 16 сайтов, распространявших экстремистские материалы. Об этом сегодня заявили на заседании Жогорку Кенеша.

Представители ГКНБ и 10-го управления МВД подчеркнули, что выявили 51 информационный ресурс, где размещены запрещенные материалы. Суд вынес решения о блокировке 16 сайтов. Кроме того, закрыты восемь аккаунтов в социальных сетях.

В ГКНБ признались: выследить реального пользователя страниц в соцсети очень сложно. Приходится просто перекрывать доступ к Интернету, но это временная мера, поскольку экстремисты имеют несколько IP-адресов.

Нардеп Ирина Карамушкина поинтересовалась, сколько человек задержали за экстремизм. Выяснилось, что 40. В отношении них возбудили уголовные дела на том основании, что у них обнаружили запрещенную литературу.

В ГКНБ признали, что единственный орган в стране, который уполномочен проводить экспертизу брошюр религиозного содержания, — это Госкомиссия по делам религий. Но ее оценка не имеет юридического характера, поэтому чекисты используют ее данные только как рекомендации.