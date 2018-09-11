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Власть

Закон о госзакупках разрабатывали полтора года. Депутатам он снова не нравится

Депутат Жогорку Кенеша Акылбек Жапаров предложил отложить рассмотрение поправок в закон о государственных закупках, который Министерство финансов готовило полтора года. Об этом он заявил сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике.

Депутат отметил, что вопрос о качественном проведении государственных закупок не решен. Нужно еще раз изучить документ и внести в него такие поправки, которые позволили бы исключить коррупцию, отметил он.

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Против выступила депутат Гульшат Асылбаева. «Министерство финансов работало над документом полтора года. Они учли все замечания и предложения общественности и депутатов. Давайте уже примем закон, чтобы он заработал. В нем есть все нужные нормы», — считает она.

Однако Акылбек Жапаров заявил, что не видел окончательного варианта законопроекта. «Давайте отменим закон, который действует сейчас. Жили же как-то без него до 2012 года», — заявил он.

После бурного обсуждения депутаты решили вернуться к рассмотрению законопроекта после того, как изучат возражения президента. Кроме того, нардепы должны создать согласительную группу, которая и устранит все противоречия.
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