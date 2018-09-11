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Власть

В Кыргызстане вновь создадут внутренние войска МВД

В Кыргызстане вновь создадут внутренние войска Министерства внутренних дел. Информацию об этом 24.kg подтвердили в аппарате президента.

По его данным, соответствующий указ подписал глава государства Сооронбай Жээнбеков.

В документе указано, что нахождение внутренних войск в составе Национальной гвардии ограничивает их потенциал и возможности в решении служебно-боевых задач по обеспечению внутренней безопасности Кыргызстана.

Президент считает целесообразным образовать внутренние войска за счет ранее переданных Нацгвардии штатов, документации, зданий, сооружений и материально-технических средств.

Правительству, помимо разработки соответствующих законопроектов, поручили решить организационные, финансовые и иные вопросы, вытекающие из указа.
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