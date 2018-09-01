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Власть

В Бишкек с официальным визитом прибыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

В Бишкек с официальным визитом прибыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Его в аэропорту встретил президент КР Сооронбай Жээнбеков.

Сегодня главы двух стран проведут переговоры в узком и расширенном составе, обсудят широкий спектр вопросов, касающихся дальнейшего углубления сотрудничества между Кыргызстаном и Турцией.

Главы государств также примут участие в работе IV заседания Высшего совета стратегического сотрудничества между Кыргызстаном и Турцией.

Ожидается, что по итогам переговоров Сооронбай Жээнбеков и Реджеп Тайип Эрдоган подпишут ряд двусторонних документов и сделают заявление для прессы.

Также запланирована встреча президента Турции с премьер-министром КР Мухаммедкалыем Абылгазиевым, торага Жогорку Кенеша Дастаном Джумабековым.

Завтра Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в кыргызско-турецком бизнес-форуме, в открытии новой мечети в Бишкеке, в закладке фундамента нового корпуса Кыргызско-Турецкого университета «Манас».

Реджеп Тайип Эрдоган в рамках своего рабочего визита примет участие в церемонии открытия III Всемирных игр кочевников и в саммите глав государств Совета сотрудничества тюркоязычных стран.

Последний раз Реджеп Тайип Эрдоган посещал Кыргызстан в 2012 году в качестве премьер-министра Турции.
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