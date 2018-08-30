Мэру Бишкека рекомендовали сдать экзамен по госязыку через «Кыргызтест»

Мэру Бишкека Азизу Суракматову ЦИК рекомендовал сдать экзамен по государственному языку через «Кыргызтест». Об этом 24.kg сообщил член Центризбиркома Кайрат Осмоналиев.

ЦИК сегодня рассмотрел жалобу правозащитника Канышай Мамыркуловой, которая требовала, чтобы при Бишкекской территориальной избирательной комиссии упразднили комиссию по госязыку.

Канышай Мамыркулова полагает, что ТИК нарушила закон во время сдачи экзамена по государственному языку тогда еще кандидата в мэры Азиза Суракматова. Правозащитник подала иск на правительство и комиссию по государственному языку, «Кыргызтест» и Бишкекскую ТИК в Первомайский районный суд Бишкек. Суд его не принял к рассмотрению.

Как сообщил 24.kg Кайрат Осмоналиев, рабочая группа по жалобам уже рассмотрела заявление правозащитника. «По законодательству комиссия по госязыку при ТИК легитимна. Но чтобы снять все вопросы, мы рекомендовали мэру сдать тест. В следующем году все госслужащие будут сдавать такие экзамены», — сказал Кайрат Осмоналиев.

Он добавил, что будут вноситься изменения в Закон «О статусе столицы» в части данного вопроса и в будущем все кандидаты на пост градоначальника будут проходить обязательное тестирование.